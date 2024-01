Šestan: Evakuacija v Križni jami se bo začela okoli 14. ure

Cerknica, 8. januarja - Evakuacija petih ljudi, ki so v Križni jami ujeti od sobote popoldne, se bo po besedah poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana začela okoli 14. ure. Šestan je v pogovoru za STA dosedanji potek reševanja ocenil za dobrega. Tričlanska družina in dva vodnika so ujeti zaradi visokega vodostaja, približno 2,4 kilometra od vhoda v jamo.