Koledarji iz leta 1996 uporabni tudi letos

Washington, 8. januarja - Na družbenih omrežjih in spletu je veliko zanimanja požela informacija, da je koledarje iz leta 1996 mogoče uporabiti tudi letos, saj gre v obeh primerih za prestopno leto, ki se je začelo na ponedeljek. Ljubitelji 90. let prejšnjega stoletja so se podali v iskanje skoraj 30 let starih koledarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.