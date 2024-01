Slovenci kljub poškodbam odločno v Nemčijo

pripravil Aljoša Žvirc

Ljubljana, 8. januarja - Slovenska moška rokometna reprezentanca bo med 10. in 28. januarjem nastopila na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Slovenija bo ob svojem 14. nastopu na prvenstvih stare celine igrala v Berlinu v skupini D skupaj z Norveško, Poljsko in Ferskimi otoki. Kljub poškodbam, ki so zdesetkale izbrano vrsto, se Slovenci odločno podajajo v Nemčijo.