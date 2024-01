Parker Posey in Jason Isaacs del nove igralske zasedbe serije Beli lotos

Los Angeles/Bangkok, 9. januarja - Priljubljeni seriji Beli lotos televizije HBO se bosta v tretji sezoni pridružila Parker Posey in Jason Isaacs. Igralca bosta del zasedbe, ki se ji bodo pridružili še štirje novi člani: Leslie Bibb, Michelle Monaghan, Dom Hetrakul in Tayme Thapthimthong. Tretjo sezono serije v izvirniku The White Lotus naj bi začeli snemati februarja na Tajskem.