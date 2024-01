Ljubljana, 8. januarja - Novinarska konferenca, na kateri bosta vodja jamarske reševalne službe Walter Zakrajšek in poveljnik Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk spregovorila o poteku reševalne akcije oseb, ki so ostale ujete v Križni jami v soboto 6. januarja, bo danes ob 12. uri v Gasilskem domu Grahovo, Grahovo 123 v Grahovem, so sporočili s civilne zaščite.