Policisti na območju Ljubljane obravnavali dva primera prevažanja nezakonitih prebežnikov

Ljubljana, 8. januarja - Policisti so v nedeljo na območju Ljubljane obravnavali državljana Sirije in državljana Uzbekistana, ki sta v tovornem in osebnem vozilu prevažala nezakonite prebežnike. Državljan Sirije je z tovornim vozilom čeških registrskih označb, v katerem je prevažal 23 državljanov Sirije in Turčije, med begom trčil v ograjo in nato še v vozilo policije.