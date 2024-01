Celje/Karlovec, 8. januarja - Policija je preklicala iskanje pogrešane mladoletne Hane Čremošnik iz Celja in mladoletnega Iana Drljića iz Šoštanja. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, so ju v nedeljo našli na območju Karlovca, kjer so ju že prevzeli starši. Z njima je vse v redu.