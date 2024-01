Dallas z Dončićem na domačem parketu pretrd oreh za Minnesoto

Dallas, 8. januarja - Košarkarji Dallas Mavericks, katerih prvi zvezdnik je Slovenec Luka Dončić, so v domači dvorani osvojili pomemben skalp. Na krilih 34 točk Dončića ter 35 Kyrieja Irvinga so s 115:108 premagali najboljšo ekipo zahodne konference, Minnesoto Timberwolves. Volkovi kljub porazu ostajajo prvi na zahodu z izkupičkom 25-10, Mavericks so šesti z 22-15.