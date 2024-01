Detroit in Cleveland najprijetnejši presenečenji rednega dela lige NFL

Detroit, 8. januarja - Zadnji krog rednega dela sezone lige ameriškega nogometa NFL je postregel z več razburljivimi tekmami, ki so odločale o uvrstitvah v končnico. Izločilne boje so si v zadnjem hipu zagotovili Pittsburgh Steelers, Houston Texans in Green Bay Packers. Med najprijetnejšimi presenečenji rednega dela so sicer Detroit Lions in Cleveland Browns.