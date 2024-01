Večer o stavki v zdravstvu (8. 1.)

Maribor, 7. januarja - Urška Mlinarič v komentarju Popolni politični amaterizem piše, da se je v državi s sodstvom sprožila spirala protestov in stavk, ki jo bo, kot kaže, nadaljevalo zdravstvo. Vlada se je zavezala, da bo zagotovila zdravstveni steber in z njim ureditev plač do konca 2023. A od obljubljenih reformnih korakov ni bilo narejenega skoraj nič.