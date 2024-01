Lovrić podal za gol, ki pa ni preprečil poraza Udineseja

Rim, 7. januarja - Slovenski reprezentant Sandi Lovrić se je na tekmi 19. kroga italijanske nogometne lige med njegovim Udinesejem in Laziom v 59. minuti izkazal s podajo pri izenačujočem golu Walacea, a to ni pomagalo, da bi njegova ekipa osvojila vsaj točko. Gosti so namreč nato prek rezervista Matiasa Vecina do konca tekme dosegli še en gol in zmagali z 2:1.