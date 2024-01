V občini Radenci zaprli volišča, volilna udeležba do 16. ure 48-odstotna

Radenci, 7. januarja - V občini Radenci, kjer so danes potekale predčasne volitve v občinski svet, so se ob 19. uri zaprla volišča. Po novembrskem odstopu 9 od 16 svetnikov so občinski svet razpustili, na predčasnih volitvah pa je nastopilo osem list. Volilna udeležba do 16. ure je bila 48-odstotna, je za STA povedal predsednik občinske volilne komisije Zlatko Herceg.