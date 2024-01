V nesreči na primorski avtocesti umrl voznik kombija, nastajajo zastoji

Ljubljana, 7. januarja - V prometni nesreči, ki se je nekaj pred 15. uro zgodila na primorski avtocesti med Uncem in Lomom, je umrl voznik kombija. Zaradi odstranjevanja posledic še vedno v obe smeri med Logatcem in Uncem nastajajo zastoji. Prej napovedana popolna zapora avtoceste zaradi reševanja pa je odpovedana, so sporočili iz prometnoinformacijskega centra.