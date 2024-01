Sydney, 7. januarja - Nemški teniški igralci in igralke so zmagovalci pokala United, ki je zadnjih deset dni pod okriljem združenj ATP in WTA potekal v Perthu in Sydneyju. V finalu so Nemci v Sydneyju po odločilnem obračunu mešanih dvojic premagali Poljsko z 2:1 v zmagah.