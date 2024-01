Volitve v Bangladešu v znamenju bojkotov in nizke udeležbe

Daka, 7. januarja - V Bangladešu so danes potekale splošne volitve, na katerih si je dolgoletna premierka Šejk Hasina skoraj zagotovo zagotovila četrti zaporedni mandat. Opozicija je namreč volitve bojkotirala, potem ko so jo zdesetkale množične aretacije. Volišča so se zaprla ob 11. uri po srednjeevropskem času, volilna udeležba pa je bila po prvih podatkih nizka.