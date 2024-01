V prometni nesreči na Zaplani lažje poškodovanih šest Sircev

Ljubljana, 7. januarja - V prometni nesreči na Zaplani, o kateri so bili policisti obveščeni v petek okoli 1. ure, je bilo lažje poškodovanih šest državljanov Sirije. Vozniku, državljanu Romunije, so policisti izdali plačilni nalog zaradi povzročitve prometne nesreče, zaradi suma storitve kaznivega dejanja pa so ga tudi pridržali.