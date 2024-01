Vreme povzroča nekaj nevšečnosti po državi

Ljubljana, 7. januarja - Potem ko so že v soboto zaradi obilnih padavin imeli težave predvsem na jugozahodu države, vreme tudi danes povzroča nevšečnosti. Na višje ležečih cestah se sneg oprijema cestišč, na prelazih so priporočljive verige, cesta čez prelaz Vršič pa je zaprta, poroča prometnoinformacijski center. Na Primorskem so omejitve v prometu zaradi burje.