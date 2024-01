Houston kljub velikemu večeru Antetokounmpa do zmage nad Milwaukeejem

Milwaukee, 7. januarja - Košarkarji Houston Rockets so se na krilih Alperna Senguna ter še šestih igralcev, ki so zbrali dvomestno število točk, v severnoameriški ligi NBA veselili pomembne domače zmage. Kljub izjemni predstavi za goste Giannisa Antetokounmpa, ki je dosegel 48 točk, so bili s 112:108 boljši od Milwaukee Bucks, druge najboljše ekipe vzhoda.