Celodnevno deževje ponekod povzroča nevšečnosti

Ljubljana, 6. januarja - Celodnevno deževje ponekod po državi povzroča nevšečnosti, po poročanju uprave za zaščito in reševanje so meteorne vode ogrožale več objektov v Ilirski Bistrici. Vreme je preglavice povzročalo tudi organizatorjem Zlate lisice. Gasilci so v Podkorenu s strehe montažnega objekta izčrpali vodo, v Kranjski Gori pa pogasili drevo, podrto na daljnovod.