Vreme: Oblačno in deževno

Ljubljana, 6. januarja - Zvečer in ponoči se bo od severa hladilo, meja sneženja se bo spuščala. Pihati bo začel severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo oblačno, predvsem v vzhodni in južni Sloveniji se bodo še pojavljale padavine, meja sneženja bo na okoli 500 m nadmorske višine. Hladneje bo, pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem burja. Temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo oblačno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo marsikje pod lediščem. V torek bo še vedno oblačno s severovzhodnikom in burjo na Primorskem. Še hladneje bo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je ciklonsko območje, vremenska fronta sega od osrednje Italije preko naših krajev naprej proti vzhodni Evropi. Z južnimi vetrovi k nam doteka dokaj topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo oblačno in deževno. Na območju Alp bo ponekod snežilo do dolin, meja sneženja se bo počasi spuščala. Ob severnem Jadranu bo proti večeru zapihala burja. V nedeljo bo oblačno, v sosednjih pokrajinah Madžarske in v notranjosti Hrvaške bodo še padavine, ponekod bo tudi po nižinah rahlo snežilo. Pihal bo severovzhodni veter, ob severnem Jadranu burja.