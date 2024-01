Izidi biatlona v Oberhofu (2)

* Izidi: - ženske, 10 km (zasledovanje): 1. Julia Simon (Fra) 31:45,2/2 2. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) + 18,9/3 3. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 44,4/2 4. Elvira Öberg (Šve) 53,8/3 5. Lou Jeanmonnot (Fra) 55,3/1 6. Karoline Offigstad Knotten (Nor) 1:00,0/2 7. Franziska Preuss (Nem) 1:00,3/2 8. Lisa Vittozzi (Ita) 1:12,4/2 9. Jeanne Richard (Fra) 1:18,4/2 10. Lena Haecki-Gross (Švi) 1:25,1/2 ... 19. Anamarija Lampič (Slo) 2:59,6/7 33. Polona Klemenčič (Slo) 3:39,9/3 ... - skupno (10/21 preizkušenj): 1. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 592 točk 2. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 501 3. Elvira Öberg (Šve) 473 4. Lisa Vittozzi (Ita) 456 5. Julia Simon (Fra) 438 ... 19. Anamarija Lampič (Slo) 171 52. Polona Klemenčič (Slo) 42 70. Lena Repinc (Slo) 7 ... - moški, 12,5 km (zasledovanje): 1. Endre Stroemsheim (Nor) 33:04,2 (2) 2. Sturla Holm Laegreid (Nor) + 17,8 (2) 3. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 36,4 (1) 4. Tarjei Boe (Nor) 45,5 (3) 5. Johannes Thingnes Boe (Nor) 50,3 (4) 6. Fabien Claude (Fra) 53,2 (1) 7. Martin Ponsiluoma (Šve) 58,5 (3) 8. Johannes Kühn (Nem) 1:00,7 (2) 9. Sebastian Samuelsson (Šve) 1:06,6 (3) 10. Jesper Nelin (Šve) 1:12,1 (1) ... 18. Jakov Fak (Slo) 2:12,0 (1) 52. Miha Dovžan (Slo) 5:43,6 (3) ... - skupno (10/21 preizkušenj): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 579 točk 2. Tarjei Boe (Nor) 497 3. Endre Stroemsheim (Nor) 467 4. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 454 5. Sturla Holm Laegreid (Nor) 451 ... 27. Jakov Fak (Slo) 146 34. Lovro Planko (Slo) 92 38. Anton Vidmar (Slo) 54 54. Miha Dovžan (Slo) 18 ...