Hongkong, 6. januarja - Rus Andrej Ruljov in Finec Emil Ruusuvuori sta finalista teniškega turnirja ATP v Hongkongu z nagradnim skladom 676.419 evrov. Prvopostavljeni Rus je v polfinalu odpravil Kitajca Shang Junchenga s 4:6, 6:2 in 6:3, Finec pa je s 4:6, 7:5 in 6:3 izločil Avstrijca Sebastiana Ofnerja.