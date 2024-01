Na Tirolskem z balkonov reševali goste gorečega hotela

Innsbruck, 6. januarja - Na Tirolskem v Avstriji so iz hotela, ki ga je zajel požar, v zgodnjih jutranjih urah rešili 27 hotelskih gostov. Pred ognjenimi zublji so jih z balkonov hotela v Kirchbergu na varno umaknili s pomočjo lestev. Šest ljudi so zaradi suma zastrupitve z dimom odpeljali v bolnišnico, en dopustnik pa se je sam odpravil v bolnišnico.