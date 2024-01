Na jadralskem SP v Argentini izpeljali le en plov

Mar del Plata, 6. januarja - V Mar del Plati v Argentini se je začelo svetovno prvenstvo v olimpijskem jadralskem razredu ilca 6 za ženske. Dekleta so uvodni dan v nestabilnem vremenu s plohami in vetrom med 10 in 15 vozli opravila le en plov. V tem je bila Slovenka Lin Pletikos 31. v skupini in skupno 61. med 102 jadralkama.