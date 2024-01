Lotrič na Osankarici: Spomin na Pohorski bataljon vsestranski opomin na grozote vojne

Slovenska Bistrica, 6. januarja - Spomin na Pohorski bataljon opominja na to, kaj je svoboda in kaj junaštvo, ter nam služi kot vsestranski opomin na grozote vojne, tiste iz preteklosti in tiste, ki danes divjajo skorajda v naši soseščini, je na slovesnosti ob 81. obletnici padca Pohorskega bataljona pri Treh žebljih na Osankarici povedal predsednik državnega sveta Marko Lotrič.