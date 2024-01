Vreme: Oblačno in deževno

Ljubljana, 6. januarja - Danes bo oblačno in deževno. Meja sneženja bo sprva visoko, le na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank bo snežilo do dolin. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, v alpskih dolinah malo nad 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Proti večeru in ponoči se bo od severa hladilo, meja sneženja se bo spuščala. Pihati bo začel severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

V nedeljo bo oblačno, predvsem v vzhodni in južni Sloveniji se bodo še pojavljale padavine, meja sneženja bo na okoli 500 m nadmorske višine. Hladneje bo, pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem burja. Temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo pretežno oblačno, hladno in vetrovno.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je ciklonsko območje, vremenska fronta sega od osrednje Italije preko naših krajev naprej proti vzhodni Evropi. Z južnimi vetrovi k nam doteka dokaj topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno in deževno. Na območju Alp bo ponekod snežilo do dolin, proti večeru se bo v krajih vzhodno od nas meja sneženja spuščala. Ob severnem Jadranu bo večji del dneva pihal jugo, proti večeru pa bo zapihala burja.

V nedeljo bo oblačno, v sosednjih pokrajinah Madžarske in v notranjosti Hrvaške bodo še padavine, ponekod bo tudi po nižinah rahlo snežilo. Pihal bo severovzhodni veter, ob severnem Jadranu burja.

Biovreme: Danes bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. V nedeljo bo vremenska obremenitev oslabela in postopoma ponehala.