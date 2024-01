Dominantna zmaga Dallasa nad Portlandom tudi brez Dončića

Dallas, 6. januarja - Košarkarji Dallas Mavericks so ponoči v severnoameriški ligi NBA na domačem parketu suvereno premagali Portland Trail Blazers s 139:103. Ob odsotnosti slovenskega asa in prvega zvezdnika ekipe Luke Dončića zaradi težav z gležnjem je tokrat najbolj blestel Kyrie Irving s 24 točkami, devetimi skoki in petimi podajami.