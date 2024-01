Newyorške borze končale v zelenem

New York, 5. januarja - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so se v petek po podatkih o zaposlenosti, ki so bili boljši od pričakovanih, zvišale, vlagatelji pa so pretehtali posledice za obrestne mere v prihodnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.