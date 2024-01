Primorske novice o plačah sodnikov (6. 1.)

Koper, 5. januarja - Sijan Pretnar v komentarju Zarečeni kruh in (ne)srečen konec piše o sodnikih, ki bodo zaradi neuresničitve ustavne odločbe glede sodniških plač izvedli belo stavko in opravljali le nujna procesna dejanja. Avtorica meni, da je sodnikom očitno dovolj, da je golob še kar na strehi in da nimajo niti vrabca v roki.