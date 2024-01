Policisti na ljubljanski obvoznici ustavili objestnega voznika brez vozniškega dovoljenja

Ljubljana, 5. januarja - Policista sta danes okoli 15. ure na ljubljanski obvoznici opazila objestnega voznika osebnega vozila. Voznik se kljub pozivom policije ni ustavil in je trčil v osebno vozilo, kasneje pa tudi v službeno vozilo policije. Vozniku, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so vozilo zasegli, so sporočili policijske uprave Ljubljana.