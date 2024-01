Večer o vladnih kadrih (6. 1.)

Maribor, 5. januarja - Rok Kajzer se v komentarju Tiste kadre še imate? sprašuje, kje so časi, ko so stranke v državni zbor pošiljale najboljše, kar so premogle v svoji bazi, in je bil ministrski položaj za posameznika čast. Avtor meni, da je politika tako razvrednotena, da sposobni kadri nočejo v zakonodajno ali izvršilno vejo oblasti in imamo na vrhu to, kar imamo.