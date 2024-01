V velenjski galeriji F-bunker nova fotografska razstava

Velenje, 6. januarja - V galeriji F-bunker v Velenju danes ob 11. uri odpirajo razstavo najboljših fotografij natečaja Slovenska pregledna razstava mladinske fotografije 2023 v kategoriji mladih do 21 let. Pred tem je bila v galeriji na ogled razstava najboljših fotografij v kategoriji mladih do 15 let.