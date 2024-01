SBI TOP navzgor, delnice Cinkarne Celje pridobile skoraj 10 odstotkov

Ljubljana, 5. januarja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je današnje trgovanje končal 0,74 odstotka nad gladino. Največ so k rasti indeksa prispevale delnice Cinkarne Celje, ki so po objavi o izplačilu dividend za 2022 pridobile skoraj 10 odstotkov. Obenem so bile najbolj zanimive za vlagatelje.