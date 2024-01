Ljubljana, 6. januarja - Pravoslavni verniki danes obeležujejo t. i. badnji dan, ko bodo v cerkvah prevzeli badnjake, to je slamo in hrastove veje, ter jih odnesli domov in zažgali. Osrednja bogoslužja Srbske pravoslavne cerkve pri nas bodo v cerkvi sv. Cirila in Metoda v Ljubljani.