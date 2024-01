Borzni indeksi v uvodu v novo leto v povprečju navzgor

Ljubljana, 5. januarja - Osrednji indeksi na Ljubljanski borzi so v novo leto v povprečju vstopili pozitivno. Indeks najpomembnejših delnic SBI TOP je v zelo skrajšanem tedenskem trgovanju zrasel za 0,71 odstotka in šel na 1262,28 točke. Borzni posredniki so sklenili za skoraj tri milijone evrov poslov.