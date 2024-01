V Galeriji Jakopič zbirajo informacije in gradivo o fotografinjah, delujočih med 1850 in 1950

Ljubljana, 7. januarja - V Galeriji Jakopič, kjer je na ogled razstava Slovenske umetnice v obdobju 1850-1950: Arhitektke in fotografinje, bo konec meseca strokovni posvet s poznavalci, skrbniki in lastniki gradiva, ki ga je mogoče pripisati fotografinjam v obravnavanem obdobju. Vse, ki imajo takšno gradivo v lasti in jih zanima sodelovanje, pozivajo, da se jim oglasijo.