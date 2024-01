Večjemu delu Anglije zaradi obilnega deževja grozijo poplave

London, 5. januarja - Potem ko je Veliko Britanijo v začetku tedna zajelo neurje Henk, se je v četrtek nadaljevalo obilno deževje, ki je povzročilo poplave in motnje v prometu v večjem delu Anglije. Iz več sto poplavljenih domov so evakuirali stanovalce, v Nottinghamshiru v osrednji Angliji pa so zaradi naravne nesreče razglasili izredno stanje.