Med decembrsko akcijo policije začasno odvzeli 574 vozniških dovoljenj

Ljubljana, 5. januarja - Med nacionalno preventivno akcijo policije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu, ki so jo izvajali med 11. in 31. decembrom, so policisti začasno odvzeli 574 vozniških dovoljenj in pridržali 59 voznikov motornih vozil, so sporočili z Generalne policijske uprave.