V okviru programa Evropske unije za kulturno mobilnost objavljena dva razpisa

Ljubljana, 5. januarja - V okviru programa Evropske unije za kulturno mobilnost, imenovanega Kultura premika Evropo, sta bila objavljena dva razpisa za mobilnost. Razpis za organizatorje rezidenčnih programov, ki bodo gostile umetnike in kulturne delavce, je odprt do 16. januarja, razpis za individualno mobilnost, namenjen umetnikom in kulturnim delavcem, pa do 31. maja.