Ljubljanska borza: SBI TOP ob skoku tečaja delnic Cinkarne dopoldne pridobil pol odstotka

Ljubljana, 5. januarja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je do 11.30 okrepil za 0,51 odstotka. Indeks so navzgor potisnile predvsem delnice Cinkarne Celje, ki so po objavi o izplačilu dividend za 2022 pridobile več kot 12 odstotkov. Za slednje delnice je zaenkrat tudi največ zanimanja med vlagatelji.