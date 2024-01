Poslušalci Radia 94 namenili priznanje On 2023 športniku Robiju Jenku

Postojna, 6. januarja - Poslušalci postojnskega Radia 94 so odločili, da priznanje On 2023 tokrat prejme strasten ljubitelj kolesarstva Robi Jenko iz Ilirske Bistrice. Priznanja Ona On je radio prvič podelil leta 1995, le leto po ustanovitvi radijske postaje, zato je tokratna slovesnost minila tudi v znamenju praznovanja jubileja.