V Radencih v nedeljo predčasne volitve v občinski svet

Radenci, 5. januarja - V Občini Radenci bodo v nedeljo predčasno volili člane občinskega sveta. Volitve so potrebne, ker je novembra lani odstopilo devet od 16 članov občinskega sveta in so posledično razpustili občinski svet. Volilna kampanja je bila razgibana, župan Roman Leljak pa je za STA povedal, da želi občino voditi še naslednja tri leta in dokončati zastavljeno.