Zaključena izgradnja atletske dvorane v Mariboru

Maribor, 7. januarja - V Mariboru so zaključili gradbena dela na atletskem stadionu Poljane, ki je s tem pridobil obnovljeno tribuno, ogrevalno dvorano in še nekaj dodatnih prostorov. Objekt je 28. decembra pridobil uporabno dovoljenje, celotni objekt pa bodo v uporabo predali v tem mesecu, so za STA povedali na mestni občini.