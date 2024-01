Priložnostne poštne znamke ob 30-letnici Spice Girls

London, 6. januarja - Britanska pošta je v spomin na ustanovitev britanske ženske glasbene skupine Spice Girls pred 30 leti izdala priložnostne znamke, med drugim z motivi z nastopov skupine, ki so jo sestavljale Emma Bunton, Victoria Beckham, Geri Halliwell-Horner, Melanie Chisholm (Mel C) in Melanie Brown (Mel B), poročajo tuje tiskovne agencije.