Neznanec v Gameljnah oropal pošto

Ljubljana, 5. januarja - V Gameljnah je neznanec v četrtek popoldne oropal pošto. Zagrozil je uslužbenki in od nje zahteval denar, iz blagajne je vzel nekaj bankovcev in peš pobegnil, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Moški je visok približno 180 centimetrov, star okoli 40 let, ima krajšo temno brado, oblečen je bil v sivo bundo in nosil črno kapo s ščitnikom.