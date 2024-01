Cene nafte navzgor

Singapur, 5. januarja - Cene surove nafte so v prvem trgovalnem tednu novega leta precej nihale, danes pa so se nekoliko zvišale in zaenkrat stabilizirale. K nihanju cen po pisanju nemške tiskovne agencije dpa prispeva zaskrbljenost vlagateljev glede stopnjevanje razmer na Bližnjem vzhodu, potem ko je eksplozija v Iranu povečala napetost v z nafto bogati regiji.