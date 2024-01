Pogrešajo mladoletno Hano Čremošnik, verjetno je skupaj s pogrešanim Ianom Drljićem

Celje, 5. januarja - Svojci od četrtka pogrešajo mladoletno Hano Čremošnik iz Celja, ki trenutno biva v Velenju. Nazadnje so jo v jutranjih urah videli, ko naj bi odšla v šolo, vendar je pri pouku ni bilo. Hana prijateljuje z Ianom Drljićem, ki je prav tako pogrešan, zato je velika verjetnost da sta skupaj, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

Pogrešana je bila oblečena v spodnji del črne trenerke ter črn pulover s kapuco in zelenim potiskom. Na hrbtni strani puloverja je natisnjena kača. Obuta je bila v rdeče-črne športne copate Nike.

Policija prosi vse, ki so ju opazili ali vedo, kje bi lahko bila, da informacije sporočijo na telefonsko številko policijske postaje Velenje 03 898 61 00 ali na interventno številko 113.

S policije so že v četrtek sporočili, da pogrešajo mladoletnega Iana Drljića iz Šoštanja, ki se v sredo ni vrnil iz srednje šole v Velenju. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v temno sivo trenerko in modro bundo s kapuco. Obut je bil v črne športne copate Nike z roza in zelenimi podplati.