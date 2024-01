Newyorške borze končale neenotno

New York, 4. januarja - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili neenotno. Na razpoloženje vlagateljev so vplivali podatki o novih delovnih mestih v zasebnem sektorju, ki so bili boljši od pričakovanih. To pa je okrepilo zaskrbljenost nad preveliko navdušenostjo finančnih trgov, da se bodo obrestne mere kmalu znižale, poroča francoska tiskovna agencija AFP.