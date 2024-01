Na ministrstvu pot do dostopnega in kakovostnega zdravstva vidijo drugače kot Glas ljudstva

Ljubljana, 4. januarja - Na ministrstvu za zdravje menijo, da predlog novele zakona za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki ga je v DZ vložila iniciativa Glas ljudstva, zasleduje podobne cilje, kot so si jih zastavili sami. Vsi se zavzemajo za bolj dostopen in kakovosten javni zdravstveni sistem, a pot do tja na ministrstvu vidijo drugače kot iniciativa.