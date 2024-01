Evropske borze v zelenem, nafta cenejša, evro dražji

London/Frankfurt/Pariz, 4. januarja - Osrednji indeksi na evropskih borzah so si danes opomogli po hudih padcih v sredo, ko sta smrtonosni eksploziji v Iranu pretresli trge in podžgale strah pred širitvijo konflikta med Izraelom in Hamasom tudi v druge države na Bližnjem vzhodu. Nafta se je pocenila, evro pa se je podražil.